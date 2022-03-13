أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 13-3-2022

استقرت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد، لتسجل في المتوسط سعر 1030 جنيه لطن الاسمنت، 15200 جنيه لطن الحديد.

اسعار الحديد اليوم في الأسواق:

سجل سعر طن "حديد عز" نحو 15600 جنيه، و "بشاي" 15400 جنية، و" العتال" 15500 جنيه، و"عطية" 15100 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد " المراكبي" نحو 15100 جنيه، و" المصريين" 15300 جنيه، و"العشري" 15100 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم في الأسواق:

سجل سعر طن أسمنت "المسلح" 1090 جنيه، و"النصر" 1060 جنيه، و"المعلم" 1025 جنيه و"حلوان" 1075 جنيه والعسكري" 1000 جنيه.

ارتفاع صادرات مصر من الاسمنت والحديد:

وبلغ إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 نحو 1.49 مليار دولار بزيادة 189% على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات الأسمنت خلال نفس الفترة 180% إلى 397 مليون دولار.

ونفى أحمد شيرين رئيس شعبة مصنعي الأسمنت بغرفة مواد البناء، ما تردد أن منتج الأسمنت محلي 100%، مؤكدا أن هذا الحديث عار عن الصحة تماما وكلام سطحي.

وقال "شيرين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBCمصر"، اليوم السبت إن تصنيع الأسمنت يستلزم إجراء عملتين الأولى حرق المادة الخام في الأفران، وهذا يتم بوقود كله مستورد "الفحم الحجري" لا سيما أنه غير مسموح صناعة الأسمنت بالغاز حتى الأن.

وأضاف رئيس شعبة مصنعي الأسمنت بغرفة مواد البناء أن معظم دول العالم تستخدم هذا الوقود كونه أوفر، لافتا إلى أنه يجرى معالجة الانبعاثات الحرارة القادمة من الفحم بطريقة جيدة.

وتابع: "الوقود يشكل نسبة 50 -60% من إنتاج الأسمنت؛ وسعر الفحم كان 40 دولار والأن أصبح 400 دولار وحين حدثت أزمة سلاسل الأمداد ارتفع سعر الفحم إلى 200 دولار وبعد الحرب الأخيرة الأسعار ارتفعت"، منوها بأن هناك ثلاثة أماكن لاستيراد الفحم وهي روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا؛ فضلًا أن هناك مشكلة في إتاحة الفحم للمصانع بسبب الزيادة المفاجئة".

وشدد على أن هناك رقابة على أسعار الأسمنت ولكن الأسعار زادت بسبب ما يق، لافتا إلى أن مدخل الأسمنت والحديد في أي تكلفة أي مبني لا يتجاوز الـ 15 وفقا لكل الدراسات؛.

وأشار إلى أن كل مدخلات البناء ستزيد الفترة المقبلة من رمال وكبلات كهرباء والطوب وغيرها وكذلك الحديد والأسمنت، منوها بأن: “سعر الاسمنت ارتفع مؤخرا 400 جنيه وارتفع سعر الطن من 850 جنيه إلى 1250 ”، معقبا: "ادعو الله ألا ترتفع الأسعار مجددا".