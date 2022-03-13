أول قرار من موسيماني بعد الهزيمة من صن داونز

الفجر الرياضي
موسيماني
موسيماني
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قرر بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي االاول بالنادى الاهلي، منح اللاعبين راحة سلبية غدًا الاثنين، عقب العودة من جنوب إفريقيا.


ومن المقرر أن يستانف الفريق تدريباته على ارض ملعب استاد مختار التتش يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة المريخ السودانى، في الجولة قبل الاخيرة لدور المجموعات.


ويسعي النادى الاهلي لحصد الثلاث نقاط خلال مباراة المريخ السوداني من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القاررية.


وغادرت بعثة الأهلي جنوب إفريقيا في طريقها إلى القاهرة عقب نهاية مباراة صن داونز الجنوب الإفريقي التي أقيمت أمس السبت، وخسرها المارد الأحمر 1-0.
 

موسمياني الأهلي المريخ السوداني صن داونز
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أول قرار من موسيماني بعد الهزيمة من صن داونز