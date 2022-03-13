الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. برودة شديدة وأمطار

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 13-3-2022، حيث يسود البلاد برودة شديدة وأمطار.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد انخفاضا في درجات الحرارة اليوم الأحد، على جميع الأنحاء.

وطقس القاهرة الكبرى، أكدت الأرصاد أنه يسود طقس بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن طقس الوجه البحري وشمال الوجه البحري، قالت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد أيض، بجانب تعرض السواحل الشمالية الغربية والشرقية لطقس بارد.

وعن تفاصيل حالة الطقس وفقا لبيان الأرصاد الجوية إليكم التالي:

تعرضت وسط سيناء اليوم، لطقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، ويكون دافئ على جنوب الصعيد.



مناطق سقوط الأمطار والرياح اليوم

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري

نشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بشمال الصعيد

نشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بجنوب الصعيد

نشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بجنوب سيناء

نشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بسلاسل جبال البحر الأحمر



درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات

الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09 درجات

مطروح العظمى 14 درجة والصغرى 09 درجات

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة

سانت كاترين العظمى 12 درجة والصغرى 03