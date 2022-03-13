توخيل أبرزهم.. 3 مرشحين لتدريب مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
توخيل
توخيل
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يحيط الغموض بمستقبل الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، في الموسم المقبل، عقب تجميد أصول مالك النادي اللندني، الروسي رومان أبراموفيتش، في بريطانيا.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توخيل انضم إلى قائمة المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد، الذي يعاني حاليا على صعيد النتائج، الصيف القادم.


ويقود رالف رانجنيك الشياطين الحمر، حتى نهاية الموسم الحالي، بشكل مؤقت، قبل أن يساهم مع إدارة النادي في اختيار مدير فني جديد.


وذكرت الصحيفة أن قائمة المرشحين تضم أيضًا كلًا من: ماوريسيو بوكيتينو (باريس سان جيرمان)، وإريك تين هاج (أياكس أمستردام).


يذكر أن توخيل سبق أن عمل مع رانجنيك، في أولم وشتوتجارت، قبل 25 عامًا.
 

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