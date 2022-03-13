تعرف على شروط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بالجامعات

ننشر لكم في السطور التالية شروط وضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بالجامعات، حيث بلغ عدد الطلاب العائدين من أوكرانيا نحو 4000 طالب، وعن الشروط ما يلي:



1- يتم قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا، في الجامعات الخاصة والأهلية فقط وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب في الخارج



2- يجب أن يجتاز الطالب للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها.

3- يقدم الطالب شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.



3- إجراء اختبار قياس مستوى للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي.



4- التقدم سيكون مباشر إلى الجامعات الخاصة وفقا للتخصص الذي يرغب فيه الطالب.



5- يقدم الطالب ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي وذلك خلال مهلة 3 شهور



6- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.

7- أن يُقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، خلال مهلة 3 شهور.

8- يُمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية في مصر وفقا لقواعد القبول بتلك الجامعات.

9- اختبار طلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة وطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس لتحديد المستوى الدراسي للطلاب الدرسين في أوكرانيا.