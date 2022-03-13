تفصلنا أياما قليلة على شهر رمضان الكريم لعام 2022، ويهرض خلاله الكثير من الأعمال الدرامية لكبار نجوم الفن، ويبحث العديد من المتابعين عن سلسلة وقائمة مسلسلات رمضان لعام 2022 لمتابعتها، وعن المسلسلات التي تم الإعلان عنها والقنوات الناقلة لها ما يلي:

قائمة مسلسلات رمضان 2022 والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار 3 الجزء الثالث

يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، وبطولة كلا من: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل، والفنان خالد زكي ضيف شرف، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتم عرضه عبر قناة ON.

مسلسل العائدون

مسلسل العائدون يتم عرضه في رمضان عبر قناة dmc من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة ومحمود عبد المغني وأمينة خليل وأحمد الأحمد وغيرهم،

مسلسل جزيرة غمام

يتم عرضه عبر قناة الحياة في رمضان 2022، والمسلسل بطولة الفنان طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ورياض الخولي وأحمد أمين ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة النجم محمد رمضان ودينا الشربيني، وإياد نصار وصبري فواز وأحمد كمال وصبري عبد المنعم وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل وغيرهم، ويتم عرضه عبر "dmc"

مسلسل ملف سري

يعرض على قنوات "الحياة"، و"dmc"، و"cbc"، للفنان هاني سلامة وعائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف، ومن تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي.

مسلسل دايما عامر

يعرض على قناتي "الحياة" و"ON"، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، وعمرو عبد الجليل وغيرهم، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل رانيا وسكينة

يعرض عبر قناة “MBC مصر”، بطولة روبي ومي عمر، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

مسلسل عالم تاني

يعرض عبر قناة “النهار”، بطولة نضال الشافعي، رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، صوفيا، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، نبيل نور الدين، مصطفى حشيش، تأليف إسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

مسلسل الكبير أوي 6

يعرض عبر قناة "ON "ن للنجم أحمد مكي، ويشارك إلى جانبه الكثير من النجوم وبينهم: رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل المداح 2

يعرض عبر قناة "MBC مصر"، للنجم حمادة هلال، هبة مجدي، كمال أبو رية، ولاء الشريف، وأحمد فؤاد سليم وغيرهم، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل راجعين يا هوى

يعرض عبر قناتي dmc وcbc، بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدى المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبدالعزيز وسلمى أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل فاتن أمل حربي

يعرض عبر قناة CBC، للنجمة نيللي كريم، يشاركها البطولة النجوم: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغني وغيرهم، من إنتاج شركة "العدل جروب".

مسلسل شغل عالي

يعرض عبر قناة "النهار" بطولة فيفي عبده وشيرين رضا، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

مسلسل يوتيرن

يعرض عبر قنوات "ON E - CBC - الحياة - المحور - الأولى المصرية"، بطولة النجمة ريهم حجاج، نورهان، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".

مسلسل أحلام سعيدة

يعرض عبر قناة ON، بطولة النجمة يسرا، غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".