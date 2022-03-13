جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

نحن على موعد مع يوم كروي مميز حيث يشهد اليوم ست مباريات مشتعلة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز 2021 - 2022.



وتبدأ أولى مواجهات اليوم بتشيلسي ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وفي نفس التوقيت يواجه إيفرتون نظيره وولفرهامبتون، أما عن ثالث المباريات فتكون بين ليدز يونايتد ونورويتش سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



ويواجه ساوثهامبتون نظيره واتفورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويخوض وست هام يونايتد وأستون فيلا مباراتهما في تمام الساعة الرابعة عصرًا أيضًا، وفي النهاية يواجه آرسنال نظيره ليستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا.



ويواصل مانشستر سيتي صدارة البريميرليج برصيد 69 نقطة من 28 مباراة وينجح بالحفاظ على المركز الأول حتى الآن في ترتيب الدوري الإنجليزي .



فيما يحتل ليفربول المركز الثاني ووصافة الدوري برصيد 66 نقطة، ونجح الريدز لتقليص الفارق بينهم وبين المان سيتي لثلاثة نقاط فقط بعد فوزهم أمس على برايتون بثنائية دون رد.