موعد مباراة الأهلي والمريخ المقبلة في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي المريخ السوداني، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من مارس الجاري، على ملعب الأهلي وي السلام.



وتنقل أحداث مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، عبر شاشة قنوات beIN sports الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط، بينما يتواجد نادي المريخ السوداني في المركز الرابع والأخير بنفس عدد النقاط.

