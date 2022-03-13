رغم الحرب الروسية الأوكرانية.. تفاصيل صفقات القمح التي توفرها مصر



رغم أن الحرب الروسية الأوكرانية أثارت التخوف الشديد من نقص القمح، إلا أن الدولة المصرية، نجحت في توفير مخزون استراتيجي، إضافةً إلى استكمال شحن (189) ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني.

يرصد "الفجر"، نجاح الدولة المصرية في توفير القمح.

توفير مخزون استراتيجي من القمح

استطاعت مصر توفير مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، حسب تأكيد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إضافة إلى انضمام القمح المحلي إلى المخزون الاستراتيجي بداية من 15 أبريل، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.

شحن 189 ألف طن قمح

ورغم الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استكمال شحن 189 ألف طن قمح موزعة، منها كمية 63 ألف طن قمح روسي، بالإضافة إلى كمية 63 ألف طن قمح روماني، وكمية 63 ألف طن قمح أوكراني، وستصل هذه السفن إلى المواني المصرية خلال الأيام المقبلة.

شحنات قمح أخرى

وتحظى مصر، بأنها لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية، حيث تم بالفعل وصول شحنات قمح بكمية (126) ألف طن قمح موزعة كالآتي: قمح فرنسي بكمية 63 ألف طن إلى الموانئ المصرية بتاريخ 8/3/2022، وشحنة قمح روماني بكمية 63 ألف طن بتاريخ 5/3/2022.



وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وتعمل الدولة المصرية على توفير وتأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة احتكار التجار للأسواق ورفع الأسعار.