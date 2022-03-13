ثلاثية يوفنتوس في شباك سامبدوريا تُعزز مركزه الـ4 بالدوري الإيطالي

واصل فريق يوفنتوس الإيطالي صحوته في بطولة الدوري الإيطالي، بعدما فاز على سامبدوريا بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن منافسات الجولة 29.

فوز يوفنتوس

سجل يوفنتوس ثنائية خلال الشوط الأول للمباراة، عبر مدافع سامبدوريا مايا يوشيدا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23، بينما أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

أهداف يوفنتوس

وأهدر أنطونيو كاندريفا ركلة جزاء لسامبدوريا في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وتمكن سابيري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 84، وتقليص الفارق، إلى أن المتألق موراتا كان له رأي آخر حيث سجل الدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 88.

تشكيل يوفنتوس

ودخل يوفنتوس مباراة سامبدوريا بتشكيل مكون من تشيزني في حراسة المرمى، والدفاع دانيلو، دي ليخت، روجاني، وبيليجريني، ورباعي الوسط، كوادرادو، لوكاتيلي، آرثر ميلو، وأدريان رابيو، والهجوم مويس كين، موراتا.

ترتيب يوفنتوس

وعزَز يوفنتوس بهذا الفوز ترتيبه الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر، فيما يحتل سامبدوريا المركز الـ16 برصيد 26 نقطة فقط.

صحوة يوفنتوس

وشهدت الـ15 مباراة التي خاضها يوفنتوس مؤخرا صحوة كبيرة، حيث نجح في الفوز بـ10 مواجهات بينما تعادل في الخمس الأخرى، ليواصل مسيرته الخالية من الهزائم.