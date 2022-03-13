موعد الحكم على حسن راتب في قضية الآثار الكبرى

تصدر حسن راتب اليوم الأحد الموافق الـ13 من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم حجز محاكمته ومعه النائب علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى وتحيد موعد الحكم.

تفاصيل قضية حسن راتب

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، يوم أمس السبت، قرارها بحجز محاكمة حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى قضية "الآثار الكبرى" لسماع باقي دفاع المتهمين إلى جلسة الـ21 من أبريل للحكم.

تهمة حسن راتب

ووجهت النيابة العامة، إلى حسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج، ما يعتبر مخالفة صارمة للقانون.

حبس حسن راتب

وقررت النيابة حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، مطالبة بسرعة التحريات حوله، بعد توجيه تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ "نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

التهم الموجهة لـ حسن راتب

واجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب مولهما مديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

تمويل حسن راتب لنائب الجن

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب في دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار غرض الاتجار بها.

القبض على حسن راتب

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، تورط حسن راتب في تمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.