حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 13-3-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق الـ13 من مارس 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، انخفاضا، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تميل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتميل للبرودة على شمال الصعيد، ودافئة على جنوب الصعيد، شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة والرياح

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مع نشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارةاليوم الأحد

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات.

الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09 درجات.

مطروح العظمى 14 درجة والصغرى 09 درجات.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

سانت كاترين العظمى 12 درجة والصغرى 03.