وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية

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ختام فعاليات الملتقى
ختام فعاليات الملتقى
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شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بحضور اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى ممثلى الشركات الإستثمارية والجهات التمويلية، وأيضًا القيادات التنفيذية والشعبية.

وأقيمت الفعاليات بعنوان " معًا من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة والصحة المهنية 2030 " ليكون هذا أول ملتقى يقام داخل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان  .

 وشهدت الفعاليات تقديم وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان دروع وشهادات للمنشآت التي نفذت إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع تكريم الشركات الفائزة بمسابقة " تحدى الشركات "، وكذا تكريم طلبة جامعة أسوان المشاركين بالملتقى ضمن بروتوكول السلامة بين الوزارة والجامعة، مع عرض فيلم وثائقى عن مشروع الطاقة الشمسية.

 ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية بأن مشروع الطاقة الشمسية ببنبان يعتبر أحد أهم المشروعات العملاقة على مستوى مصر والعالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والذى قام بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى ضمن عدد من المشروعات القومية فى ختام " أسبوع الصعيد  " ليصبح هذا المشروع بمثابة سد عالى جديد على أرض أسوان التى كانت ومازالت مصدر النماء والرخاء عبر العصور، كما أنها تمثل حجر الزاوية لدعم مسيرة البناء والتعمير بالطاقة فى الجمهورية الجديدة  

ولفت إلى أننا نسعى دائمًا لمساندة وحماية العمالة داخل المشروعات والقلاع الصناعية باعتبار ذلك من أولويات العمل التنفيذى لتحقيق الاستقرار الأسرى والاجتماعى لهؤلاء العاملين.

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ملتقى السلامة والصحة المهنية اخبار وزير القوى العاملة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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