"المركزي": مد فترة الاستثناء من الغطاء النقدي على استيراد 3 سلع أساسية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


قرر البنك المركزي مد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام لتنتهي في 15 مارس 2023 بدلًا من 15 مارس 2022.

وأشار البنك في بيان له اليوم الأحد، إلى أن ذلك يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأضاف يسري القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وفي مارس 2021، قرر البنك المركزي المصري، مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهي في 15 مارس 2022.

وكان البنك المركزي المصري، قرر في مارس 2019، استثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة.

وأوضح المركزي، أنه تقرر استثناء السلع من الغطاء النقدي لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

لابورتا: أهدينا ريال مدريد مهاجما من ذهب

نداء عاجل من شيخ الأزهر إلى قادة العالم

محمود علاء يستقر على الرحيل عن الزمالك

نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن باريس

أول قرار من موسيماني بعد الهزيمة من صن داونز

قرار عاجل من المحكمة بشأن "مستريحة" كرداسة

حقيقة مفاوضات الاهلي للتعاقد مع طارق حامد

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة بدر بانون