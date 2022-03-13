"المركزي": مد فترة الاستثناء من الغطاء النقدي على استيراد 3 سلع أساسية



قرر البنك المركزي مد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام لتنتهي في 15 مارس 2023 بدلًا من 15 مارس 2022.

وأشار البنك في بيان له اليوم الأحد، إلى أن ذلك يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأضاف يسري القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وفي مارس 2021، قرر البنك المركزي المصري، مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهي في 15 مارس 2022.

وكان البنك المركزي المصري، قرر في مارس 2019، استثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة.

وأوضح المركزي، أنه تقرر استثناء السلع من الغطاء النقدي لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.