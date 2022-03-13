التموين: صرف 75% من مقررات السلع التموينية لشهر مارس
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف نحو 75% من مقررات السلع التموينية لشهر مارس الحالي حتى الآن.
وأشارت في بيان لها اليوم الأحد، إلى توافر 27 سلعة بمخازن شركتي (العامة والمصرية) والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميًا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وألف طن أرز، بالإضافة إلى السلع الأخرى، والتي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ.
وأكدت الوزارة توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضًا بالمجمعات الاستهلاكية جنبًا إلى جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضًا.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى نحو 30%، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه على رؤساء الشركات بالضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا.
وأضاف أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.