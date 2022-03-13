التموين: صرف 75% من مقررات السلع التموينية لشهر مارس



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف نحو 75% من مقررات السلع التموينية لشهر مارس الحالي حتى الآن.

وأشارت في بيان لها اليوم الأحد، إلى توافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتي (العامة والمصرية) والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميًا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 ‏آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة ‏زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى، والتي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ.

وأكدت الوزارة توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضًا بالمجمعات الاستهلاكية جنبًا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضًا.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى نحو 30%، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه على رؤساء الشركات ‏بالضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضا.

وأضاف أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل في أي لحظة ‏لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة. ‏