المعروض النقدي بالكويت يرتفع 1.9% في يناير



أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 1.9% في شهر يناير الماضي، وذلك بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

وبلغت القيمة الإجمالية لعرض النقد في الكويت خلال يناير الماضي نحو 39.668 مليار دينار، مقابل 38.917 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 751 مليون دينار.

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير.

وأظهر تقرير المركزي تراجع إجمالي موجودات البنك في يناير الماضي بنسبة 8.3% ليصل إلى 12.437 مليار دينار، بالمقارنة بمستواه في يناير 2021 البالغ 13.565 مليار دينار.

كما تراجع صافي الموجودات الأجنبية لدى المركزي خلال يناير الماضي ليصل إلى 12.248 مليار دينار، بالمقارنة مع 13.402 مليار دينار في يناير 2021، بانخفاض نسبته 8.6%.

وبالنسبة للبنوك المحلية، بلغ إجمالي موجوداتها في يناير الماضي نحو 77.868 مليار دينار، مقابل 73.569 مليار دينار في يناير 2021، بارتفاع معدله 5.8%.

أما صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية فبلغت في يناير الماضي نحو 6.203 مليار دينار، بتراجع 10.6% عن قيمتها المُسجلة في يناير من العام الماضي البالغة 6.935 مليار دينار.

وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص المقيم المُسجلة لدى البنك المركزي الكويتي في يناير الماضي نحو 37.933 مليار دينار، مقابل 37.120 مليار دينار في يناير 2021، بارتفاع نسبته 2.2%.

وتوزعت ودائع القطاع الخاص في يناير الماضي على النحو التالي: 35.481 مليار دينار بالعملة المحلية، ونحو 2.453 مليار دينار بالعملات الأجنبية.