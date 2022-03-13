تشميع مخزن يحتوي على 88 طن دقيق وزيوت بقصد احتكارها في الوراق

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق ومديرية ومباحث التموين من ضبط مخزن يدار دون ترخيص بحي الوراق بحوزته 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بازيد من سعرها وذلك خلال حمله مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين وشملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر، و12 طن زيت، و6 أطنان سمن نباتي، وتم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين.