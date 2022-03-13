أوكرانيا تحظر تصدير الأسمدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا، وهي منتج عالمي رئيسي للمنتجات الزراعية، حظرت تصدير الأسمدة بسبب الغزو الروسي.

وكانت أوكرانيا حظرت بالفعل تصدير بعض السلع الزراعية، وقررت إصدار تراخيص لسلع التصدير الرئيسية، ومنها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

وقالت الوزارة في بيان إن مجلس الوزراء قرر "حظر تصدير الأسمدة من أوكرانيا".

وأضافت أن الحظر سيساعد في "الحفاظ على التوازن في السوق المحلية"، ويطبق على أسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية والأسمدة المخلوطة.

هذا وتبدأ أوكرانيا تقليديًا العمل الحقلي بفصل الربيع في أواخر فبراير شباط أو في مارس آذار. ويقول المزارعون إنهم سيبدأون البذر في مناطق آمنة بأسرع ما يمكن.

 

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