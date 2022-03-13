قنصل السعودية بالإسكندرية يلتقي وكيل الكنيسة المرقسية

التقى اليوم الأحد مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية القمص أبرام إيميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، القس بولس عوض أمين عام مساعد بيت العيلة المصري، ونادر بطرس مستشار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مقر القنصلية السعودية بالإسكندرية.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين، واستقبال خادم الحرمين الشريفين لقداسة البابا تواضروس الثاني ولقاءه ولي العهد خلال زيارته القاهرة وما شكلته هذه اللقاءات من معاني.

ووجه القمص دعوة له لزيارة مقر البطريركية بالإسكندرية والتي وعد القنصل العام بزيارتها في أقرب وقت.

وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.