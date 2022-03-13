محافظ القاهرة ينعى الدكتورة أنيسة حسونة

أخبار مصر
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
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نعى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الدكتورة أنيسة حسونة، النائبة السابقة بمجلس النواب، والتي وافتها المنية منذ قليل.

وأكد المحافظ أن الفقيدة الراحلة تعد إحدى ايقونات نجاح المرأة المصرية ورمزا من رموز الاصرار والصمود والعمل المجتمعي، فقد كرست الراحلة حياتها لخدمة قضايا المرأة والطفل وكانت إحدى محاربات مرض السرطان الذي لم يمنعها يوما من خدمة وطنها بكل إخلاص.

يذكر أن الدكتورة أنيسة حسونة من رائدات محافظة القاهرة حيث ولدت  في القاهرة يوم 22 يناير عام 1953 وهي ابنة المستشار عصام حسونة، وزير العدل الأسبق، حاصلة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وهي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

كما شاركت في تأسيس مستشفى الناس للأطفال لعلاج الأطفال بالمجان، وهي أول امرأة تنتخب أمينًا عامًا للمجلس المصري للشئون الخارجية، وقد تم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" في 2014 علي قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة.

كما كرمتها السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية المرأة المصرية أيقونة نجاح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة باعتبارها إحدى رموز النجاح وصاحبة فكر وعزيمة وإرادة قوية وتقديرا لدورها وجدها في العمل الخيري.

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