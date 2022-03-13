الصين تبيع 30.87 مليون وحدةهاتف ذكي خلال شهر



أظهرت نتائج تقرير صناعي نموا قويا في سوق الهواتف الذكية الصينية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، مع ارتفاع في المبيعات 0.4 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 30.87 مليون وحدة.

وأشارت نتائج التقرير الذي أصدرته شركة "سي آي إن إن أو" للأبحاث والاستشارات، إلى أنه على أساس شهري، ارتفع حجم مبيعات الهواتف الذكية بـ38.6 في المائة من ديسمبر من العام الماضي 2021.



وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تصدرت شركة أوبو، صانع الهواتف الذكية الصيني، حجم المبيعات بارتفاع 42.6 في المائة مقارنة بالشهر الأسبق، تلتها شركة فيفو بارتفاع 55.8 في المائة.



وحافظت شركة أونر على زخم النمو الشهر الماضي حيث ارتفعت مبيعاتها 242.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مسجلة النمو الأكبر على أساس سنوي بين العلامات التجارية الخمس الكبرى.

أما شركة أبل فحلت رابعة بحجم مبيعات قفز 11.4 في المائة على أساس سنوي، تلتها شركة شياومي الصينية.



وفي الشأن الصيني، قالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، أعلى هيئة لتنظيم السوق في البلاد، إن "الصين أحرزت تقدما في مكافحة الانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الطبع والنشر والتزوير في العام الماضي 2021، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز حماية الملكية الفكرية".



وأضافت الهيئة في بيان أصدرته أن "منظمي السوق على مختلف المستويات في البلاد تعاملوا خلال العام الماضي 2021 مع نحو 515 ألف قضية تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما فيها نحو 36 ألف قضية انتهاك لحقوق العلامات التجارية".



وأشار البيان الصادر إلى تنفيذ أكثر من 84 ألف عملية إنفاذ للقانون في أسواق رئيسة، حيث تحدث حالات التعدي والتزوير بشكل متكرر. وأشارت الهيئة إلى أنها عززت بشكل أكبر من تدابير الحوكمة لضمان إدارة مجالات رئيسة، والسلع والأسواق خلال الفترة المذكورة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين، وتوفير بيئة أعمال جيدة وسليمة.



إلى ذلك، قدمت الصين 20 مليار يوان "نحو 3.16 مليار دولار" من ميزانية الحكومة المركزية لحماية مزارعي الحبوب من ارتفاع أسعار الإمدادات الغذائية، وفق ما ذكرت وزارة المالية الجمعة.



وبحسب الوزارة فإنه سيتم تخصيص إعانات تقدم لمرة واحدة لمنتجي الحبوب، بما في ذلك المزارعون الفرديون، ومزارع الأسر، وتعاونيات المزارعين، والشركات الزراعية والكيانات ذات الصلة، التي تتحمل عبء التكاليف المرتفعة للمواد الزراعية.



وستعمل الوزارة مع المديريات المعنية لتعزيز الرقابة على تلك الأموال وإرشاد الحكومات المحلية لتوزيع تلك الإعانات على مزارعي الحبوب في موعد مبكر لتحقيق الاستقرار في دخول المزارعين.

وفي يونيو2021، خصصت الصين 20 مليار يوان في شكل إعانات تقدم لمرة واحدة لمزارعي الحبوب، بهدف تخفيف تأثير ارتفاع المواد الزراعية وحماية حماسة المزارعين لزراعة الحبوب.



