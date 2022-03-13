جهاز تنمية المشروعات ينظم معرضا لشباب المشروعات الصغيرة في بورسعيد

في إطار الجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم من خلال المعارض التي يحرص على إقامتها بصفة مستمرة بكافة المحافظات.



ينظم فرع جهاز تنمية المشروعات ببورسعيد بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ومؤسسة مشكاة نور معرضا تحت عنوان "في حب مصر" في الفترة من 12 مارس ولمدة 10 أيام متتالية ويقام المعرض بحديقة المنتزة بشارع طرح البحر، حيث تم افتتاح المعرض بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري ومسئولى جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال افتتاح المعرض، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومن أهمها تنظيم المعارض بشكل مستمر مما يساعد في فتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب تلك المشروعات ومن ثم ينعكس على نمو مشروعاتهم، فضلًا عن قدرة المعارض بمنتجاتها المتنوعة على تلبية احتياجات الجمهور بأسعار تنافسية.



وأشار الأستاذ وائل حامد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات في بورسعيد أن المعرض يضم مائة عارض من أصحاب المشروعات الذين حصلوا على دعم مالى من الجهاز كما استفادوا من خدمات الدعم الفني والتسويقي وأوضح أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة منها الملابس والمصنوعات الجلدية والمفروشات والكروشية والحلى وفن الديكوباج وجميع أنواع المشغولات اليدوية التي تتميز بالذوق الراقى.