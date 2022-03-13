ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء شهد خلال ال` 24 ساعة الماضية تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8190 طنا، تشمل 5843 طن فوسفات، و110 أطنان كسب فول صويا، و2237 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26214 طنا، تشمل 2535 طن قمح، و581 طن خشب زان، و4000 طن فول، و8545 طن ابلاكاش، و4186 طن حديد، و6367 طن خردة.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 563 حاوية مكافئة، تشمل خضروات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن وأسبانيا وهولندا واستراليا وبنجلاديش وبلجيكا وكرواتيا وألمانيا وسلوفينيا والصين وهونج كونج ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وأندونيسيا وفيتنام وباكستان، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2674 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110 ألاف و978 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110 ألاف و426 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2621 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2429 شاحنة.