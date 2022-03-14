خبير اقتصادي: التضخم ضرب الدول الكبرى بأرقام لم تحدث منذ الحرب العالمية

توك شو
بوابة الفجر
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كشف أنور القاسم، الخبير الاقتصادي من لندن، تفاصيل ارتفاع التضخم في بريطانيا؛ وتسجيل أعلى مستوى له منذ 30 عامًا، لافتًا إلى أن التضخم ضرب الدول السبع الكبرى، وهو لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بريطانيا قدمت العديد من المساعدات للمواطنين لمجابهة البطالة، لافتًا إلى أن لندن رفعت أسعار الفائدة مرتين "أزمة كورونا أدت لهذا التضخم الكبير في دول العالم؛ والحرب الروسية الأوكرانية زادت الطين بلة".

وتابع أن التضخم سيؤثر على أسعار الطعام والطاقة، لافتًا إلى أن هذه الأزمة عالمية وطالت العالم أجمل "البنزين ارتفع ضعف السعر ببريطانيا، وهناك ارتفاع بنسبة 54% في المحروقات"، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الطاقة انعكست على الغذاء "الدولة تقول إن نسبة غلاء أسعار الغذاء من 4 إلى 6%، والبعض يقول إنها تصل إلى 10%".

وأوضح أن هذه الأزمات؛ ستؤدي لارتفاع أسعار مواد البناء، والعقارات، والإيجارات "الطاقة أثرت على سلاسل إمدادات الغذاء، والاستيراد والتصدير، والتأمين الصحي".

أنور القاسم التضخم في بريطانيا لندن الحرب العالمية الثانية كورونا
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