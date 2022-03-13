عشان متتغرمش 2 مليون جنيه.. تعرف على الموعد الأخير لتقديم الإقرار الضريبي

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء آخر موعد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، المنشات أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وذلك وفقا للمادة 85 من القانون 91 لسنة 2005.

وسمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمدة 60 يومًا من المقرر انتهائها الأربعاء المقبل الموافق 16 مارس الجاري.

شروط مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي

ووفقا لرضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، هناك شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين وهي كالتالي:

- تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ 15 يوما، أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس.

- يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

- مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد إستحقاق مقابل التأخير.

- إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

- الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.

عقوبة تأخر تقديم الإقرار الضريبي

ومن جهتها حذرت مصلحة الضرائب المصرية من التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي «دخل - قيمة مضافة»، لمدة تُجاوز 60 يومًا، إذ أن التأخر يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 70 من القانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه.

وأشارت المصلحة إلى أنه حال التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تُجاوز 3 سنوات أو إحدى العقوبتين.