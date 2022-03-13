موانئ البحر الأحمر تتداول 270 شاحنة و1786 طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد عن تداول 1786 طن بضائع عامة ومتنوعة و270 شاحنة و510 سيارات، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1449 طن بضائع عامة ومتنوعة، و222 شاحنة و16 سيارة ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 337 طن بضائع عامة ومتنوعة 48 شاحنة و494 سيارة ملاكي.

وغادر ميناء سفاجا السفينة "دليلة" بحمولة 91 شاحنة و13 سيارة ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 63 شاحنة وسياراتين ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" والسفينة "عمان" ومغادرتهما، حيث تم استقبال 48 شاحنة بحمولة 321 طن بضائع عامة و16 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 68 شاحنة بحمولة 1449 طن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة "النوي اكسبريس" بحمولة 494 سيارة ملاكي قادمة من جدة.

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