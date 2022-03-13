"الزراعة" تفجر مفاجأة عن سعر كيلو اللحوم بمنافذ الوزارة (فيديو)

قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة توفر كيلو اللحوم للمستهلك بنسبة تتراوح ما بين 140 لـ150، والبيع بشكل زائد عن هذه الأسعار، ناتج من جشع بعض القلة من التجار.

وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن منافذ الدولة لبيع المنتجات المختلفة لا تهدف إلى منافسة القطاع الخاص، ولكن لإعداد توازن في الاسعار، مضيفًا أن البعض يقوم بتخزين السلع خوفَا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وهذا يؤدي إلى تقليل العرص، مما يزيد من الأسعار.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحسين وراثي من خلال استيراد عجول من الخارج سريعة النمو بشكل يعادل ضعف نمو الحيوانات المحلية، واستيراد عجول عالية الانتاج في الألبان بصورة تصل لـ8 أضعاف الحيوانات المحلية من الألبان، كما يتك العمل على تمصير السلالات المستوردة.