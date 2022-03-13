موانئ بورسعيد تتداول 21 سفينة وتشحن 8499 طن رخام

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم فتح بوغاز ميناء العريش أمام سفن الشحن بعد تحسن الأحوال الجوية بشمال سيناء، وهدوء سرعة الرياح والأمواج بالميناء.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية في بيان اليوم الأحد أنه تم تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى تفريع 8 آلاف و499 طن رخام بموانئ بورسعيد، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادرته سفينة، وتوجد على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن أخرى.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة بضائع عامة بنمية، لتفريغ 8499 طن رخام، وغادرته سفينتا بضائع عامة وحاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.