"تفاقم الأزمة".. ضرورة ردع ميليشيات الحوثي (فيديو)

وسط تحديات كبرى يواجهها المجتمع الدول، يأتي استهداف ميليشيات الحوثي لمصفاة الرياض في السعودية، ليفاقم هذه الأزمات، عبر تهديد إمدادات الطاقة في العالم، والعبث بأمن واستقرار سوق النفط العالمي، إلى جانب تهديده لحياة الآمنين بتعمد تنفيذ الهجمات على المواقع المدنية والمصالح الاقتصادية.

طالب المجتمع الدولي بدعم الإجراءات، التي تتخذها السعودية لوقف الإرهاب الحوثي وردع الميليشيات،خاصة أن إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب يفتح المجال واسعا أمام تجفيف منابع تمويل الميليشيات، وثنيهم عن الإمعان في تهديد دول الجوار وتنفيذ خطتهم الأوسع والأشمل لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وتصر ميليشيات الحوثي على جرائمها وتتعنت تجاه كل المحاولات المبذولة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وإحلال السلام.

