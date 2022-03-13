هل زيادة الأسعار بدأت بالفعل بالتراجع؟.. اتحاد الغرف التجارية يُجيب (فيديو)

توك شو
سلع غذائية
سلع غذائية
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 قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، إن هناك ملحمة من العمل، ستؤدي إلى انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، خاصة مع إتاحة السلع في الأسواق. 

 

 وتابع "المصري"،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن معارض "أهلًا رمضان" ستبدأ في 15 مارس المقبل  في كل المحافظات، وهذه المعارض تشارك فيها الغرف التجارية وزارة التجارة، ووزارة التموين، ووزارة الداخلية من خلال منافذها، والقوات المسلحة من خلال جهاز الخدمة الوطنية.

 

 ولفت إلى أن زيادة المعروض من السلع يساهم بصورة كبيرة في خفض الأسعار، مما يؤدي إلى حماية محدودي الدخل، مضيفًا أن المعرض يشارك فيه 1300 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين و500 منفذ خاصة بجمعيتي والعشرات من الشركات. 

الاتحاد المصري للغرف التجارية برنامج الحياة اليوم فضائية الحياة معارض اهلا رمضان

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