تحذير هام من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من الخروج ليلا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المواطنين من الخروج من المنازل خلال الساعات المقبلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها، حيث تسجِّل درجة الحرارة الصغرى الآن على القاهرة الكبرى هي 10 درجات مئوية فقط.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ووفقا لما نشر على موقع التواصل الاجتماعي، قالت هيئة الأرصاد إن المواطنين الآن على موعد مع ليلة شديدة البرودة على كل الأنحاء، مضيفًا أن هناك ظواهر جوية تتعرض لها البلاد، حيث تنشط الرياح على معظم المناطق ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا

ووفق خبراء الهيئة العامة للأرصاد فإن البلاد تشهد حاليا أجواء شتوية باردة على معظم الأنحاء بسبب نشاط رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

وأضاف خبراء الأرصاد أن حالة الطقس خلال ساعات النهار تكون باردة على كل الأنحاء شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة تشهدها العديد من المناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 16 09

الإسكندرية 15 10

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 09

دمياط 15 10

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 19 11

نخل 16 08

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 13 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 18 06

أسيوط 17 05

سوهاج 20 10

قنا 22 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23 15