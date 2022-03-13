انطلاق النسخة الـ49 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 23 مارس المقبل

تشهدة إمارة الشارقة خلال الفترة من 23 حتى 27 مارس الجاري إنطلاق النسخة الـ49 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات - المهرجان الأكبر للذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة والشرق الأوسط - في مركز إكسبو الشارقة الذي يستعد لتنظيم دورته الربيعية للعام 2022 لتزدان أروقته وأجنحته ببريق المجوهرات والماس ونبض الساعات الثمينة من كبرى العلامات العالمية وأحدث خطوط الموضة وأعلى مستويات البراعة والإبداع الفني في التصاميم ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: يحرص المركز على بذل أقصى الجهد لضمان تقديم تجربة عالمية فريدة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات والتي تتيح مساحة للعارضين ليبهروا بها زوار الحدث الإقليمي والدولي بإبداعاتهم في مجال المجوهرات والساعات وسط أجواء رائعة وجوائز وفيرة ليحافظ المعرض على مكانته بفضل دعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة كوجهة لمحبي وعشاق المجوهرات في الإمارات والمنطقة بأسرها منسجما مع موقعه الرائد في سوق المجوهرات العالمية حيث سيرحب الحدث بالعديد من العارضين الجُدد المرموقين من أنحاء العالم للمشاركة في دورته الربيعية لعام 2022 كما سيوفر للشركات والعلامات التجارية المحلية منصة لا تُضاهى لعرض أحدث منتجاتها أمام الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال صناعة المجوهرات والساعات.

ووعد المدفع بأن تواصل نسخة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الجديدة النجاحات التي حققها المعرض عبر دوراته السابقة بما يلبي تطلعات العارضين والزوار ويرسخ المكانة المتميزة التي تحظى بها إمارة الشارقة بصفتها وجهة عالمية رائدة في قطاع المعارض والمؤتمرات فضلا عن المساهمة في انتعاش سوق الذهب في الإمارة التي رسخت مكانتها وجهة مثلى للاستثمار والتجارة الدولية بما تتمتع به من المزايا التي يمكن أن تعزز الإيرادات وتدفع عجلة الأعمال.

من جانبه أشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة إلى أن المعرض سيوفر منصة متميزة للمصممين الإماراتيين الشباب لصقل المواهب المحلية وتوفير مساحة لهم لاستعراض مجموعاتهم الجديدة إلى جانب المجموعات العالمية المرموقة..مشيرا إلى أن هذه الدورة ستكون مختلفة عن الدورات التي سبقتها من خلال سياسة التطوير التي ينتهجها المعرض بشكل دائم والتي ترفع سنويا من موقعه على قائمة أهم الأحداث الدولية ذات الصلة.

يشار إلى أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يعد المنصة الأهم في المنطقة التي تحظى بمتابعة وحضور كبار مصنعي ومنتجي الساعات والمجوهرات من مختلف دول العالم ما يعزز مكانته كأحد أهم الفعاليات الاقتصادية في الشارقة التي تدعم وتحفز سياحة الأعمال في الإمارة انطلاقا من حرص مركز إكسبو الشارقة على الإسهام الفاعل والحيوي في إزدهار صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في الإمارات التي تتمتع بمصداقية عالمية في دقة معايير الذهب في ظل القوانين المنظمة لآليات العمل في القطاع.