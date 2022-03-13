عبدالله سالم سيف يرصد نصائح هامة للعاملين في مجال وسائل الإعلام

السعودية
الإعلامي عبدالله
الإعلامي عبدالله سالم سيف
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تحدث الإعلامي عبدالله سالم سيف، عن رؤيته في تطور الإعلام التلفزيوني العربي من خلال كيف تكون أكثر فاعلية وتأثيرًا في المقابلات الإعلامية وبعض النصائح الفعّالة للظهور الأمثل في وسائل الإعلام (قبل المقابلة، أثناء المقابلة، بعد المقابلة)، وأهمية تكريس مفهوم «الإعلامي الشامل» المتخصص، بحيث يتجاوز لحظة نقل الخبر إلى تحليله وتقديم أبعاده، فضلًا عن ضرورة استفادة القطاع الإعلامي من الذكاء الاصطناعي، وتطويعه في تقديم محتوى إعلامي مؤثر ومبتكر.

وأكد أنه «في زمن التطور الهائل والثوري لوسائل الاتصال والتواصل أضحت الكفاءة الإعلامية ضرورة ملحة لكل المعنيين بنقل رسائلهم وأفكارهم عبر وسائل الإعلام».

وشدد على أن ذلك جعل لزاما على المهتمين التعرف على أفضل الطرق وأنجحها للظهور الأمثل في الوسائل المختلفة (تلفاز، إذاعة، صحف ومجلات)، وامتلاك مهارات وآليات التحدث والحركة والتصرف أثناء المقابلات التلفزيونية بصورة تضمن نقل الأفكار والرسائل في سياق إقناعي فكري صحيح وبنّاء«.

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