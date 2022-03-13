زوج الراحلة أنيسة حسونة: "كنت سعيد الحظ إنها شريكة حياتي" (فيديو)

كشف شريف ناجي، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الدكتورة أنيسة حسونة النائبة السابقة بمجلس النواب قائلًا: "ليلة تكريم السيدة انتصار السيسي تفاجأنا باتصال يخطرها بتكريم السيدة انتصار السيسي، وقالت لي وقتها هروح إزاي ورجلي مش شايلاني، ومن هنا جاءت فكرة الكرسي المتحرك ".

وتابع "ناجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد: أن تكريم زوجته من قبل حرم الرئيس السيسي أدى لرفع كبير في حالتها المعنوية، معقبًا: "رجعت فرحانة، وقالت حسيت إن الدولة بتطبطب عليا..قلت لها مش الدولة بس إلى بطبط عليكي، ربنا طبطب عليكي".

وأضاف: "فضلنا طول الليل امبارح نعمل إشاعات وفحوصات، رجعت منهكة وتعبانة البيت ونامت، وفي الصباح قعدت ربع ساعة أو نص بالكتير وأمر الله نفذ، ربنا يتولاها برحمته والحمد لله على ما قدمته وخيرها ودعاء الناس مفروش أمامها قبل ما تموت.. مفتقدها أوي وأنا سعيد الحظ إنها شريكة حياتي ".



