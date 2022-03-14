أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-3-2022

شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الإثنين، استقرارًا محلوظًا بعد حالة من التذبذب الأسبوع الماضي نتيجة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وعلى الصعيد العالمي مستوى منخفض حيث سجلت الأوقية 1993 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر:

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 747 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 872 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 996 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7026 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

انخفض الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم، لكن الأسعار حققت ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1984.91 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1989.20 دولار.



وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في "إس.بي.آي أست مانجمنت"، "تتجه التعاملات إلى حد كبير لأن تكون مدفوعة بالحرب مرة أخرى، لكن ما سيؤثر في المعنويات إذا لم يكن هناك أي تصعيد على صعيد الحرب هو لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، التي ستكون أكثر تشددا بعض الشيء مما تعتقد الأسواق حاليا".



والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2933.67 دولار للأوقية. وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 3440.76 دولار بدعم مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.



وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 25.64 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.7 في المائة إلى 1061.23 دولار، ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني (نوفمبر).