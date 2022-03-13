تعرف على خطوات استكمال بيانات بطاقة التموين وكيفية الإبلاغ عن نقص السلع

جاءت رسالة نصية للعديد من المواطنين خلال الأيام الماضية من وزارة التموين فحواها «برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل حتى 25 /3 /2022» لعدد من المستفيدين من منظومة الدعم التمويني من خلال صرف بونات الخبز، لتحديث البيانات.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين لمن وصلتهم الرسالة النصية من وزارة التموين، وهي كالتالي:-

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

ومن وصلته الرسالة من وزارة التموين يجب عليه التوجه إلى مكتب التموين التابع له، وسحب استمارة تحديث بيانات بطاقة التموين، مع اظهار المستندات الآتية:

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

بيان مفردات المرتب من جهة العمل معتمد في حالة كان يعمل، أو برنت تأمينات يثبت أنه لا يعمل.

ويكتب في استمارة تحديث بيانات بطاقة التموين إذا كان المستفيد يعمل أو لا، مع التأكيد على ان هذه الطريقة هي الوحيدة لتحديث البيانات ولا يمكن التحديث الكترونيًا حتى الآن.

تحديث بيانات بطاقة التموين

ووفق بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، فان تلك الرسالة وصلت لبعض المستفيدين بمنظومة الدعم، والتي يراد بها التأكد من عدم حصولهم على رواتب مرتفعة.

الإبلاغ عن نقص السلع في مكاتب التموين

وكانت وزارة التموين أعلنت عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» صرف 40% من مقررات شهر مارس حتى لآن، مع التأكيد على توافر مخزون السلع الرئيسية في محلات البقالة التموينية.

وطالبت المواطنين وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، بسرعة الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588، وفي حالة الإبلاغ عن شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أسباب إيقاف بطاقة التموين 2022

وبحسب وزارة التموين، توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين، والتي تشمل، تسليم مستندات مزورة، أو بيانات خاطئة، والتي تعرض صاحبها لحذف البطاقة والمساءلة القانونية.

وكانت وزارة التموين في وقت سابق، أعلنت إيقاف بعض الخدمات سواء الكترونيًا أو من مقرات التموين، حتى الانتهاء من منظومة الدعم التمويني، حتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه، والخدمات هي استخراج بطاقة تموين جديدة.، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي خبز، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.