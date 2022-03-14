سجلت أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 14-3-2022، استقرارا أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.49 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس كان مسجلا 49.55 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدرهم الاماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.26 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.