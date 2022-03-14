سعر الروبل الروسى أمام الجنيه اليوم الاثنين 14-3-2022

سجل سعر الروبل الروسى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14-3-2022، حيث سجل سعر الروبل الروسى أمام الجنيه سعر 0.12 جنيه مصرى، يأتي ذلك على خلفية تداعيات أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانياوجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى كالتالى:



2022-03-07 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.11 جنيه مصري.



2022-03-08 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.



2022-03-09 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.11 جنيه مصري.



2022-03-10 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.



2022-03-11 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.



2022-03-12 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.





وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، قالت شركة الغاز الطبيعي الروسية جازبروم إنها تواصل شحن الغاز عبر أوكرانيا بنفس الكمية دون تغيير وهي 109.5 مليون متر مكعب في اليوم.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله اليوم إن الاتحاد الأوروبي يواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب العقوبات التي تم فرضها على موسكو بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وقال نيكولاي كوبرينتس إن روسيا كانت موردا موثوقا به للطاقة ولكنها مستعدة لمواجهة صعبة في هذا القطاع إذا لزم الأمر. ولم يذكر تفاصيل عما قد تنطوي عليه تلك المواجهة.

وأضاف أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية سيؤدي إلى زيادة ما يدفعه الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل للنفط والغاز والكهرباء.

وقال كوبرينتس لوكالة إنترفاكس "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يستفيد من هذا - فنحن نملك إمدادات مستقرة بشكل أكبر وأعصابا أقوى".

وتعول روسيا الخاضعة لعقوبات غربية مشددة على الطلب الصيني القوي على الغاز والنفط لبيع مخزونها.

وعلى الرغم من زيادة طلب الصين إلا أن احتياجاتها تظل أقل بكثير من الواردات الأوروبية إذ تمثل أوروبا المشتري الرئيسي للغاز الروسي.

في العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، أي أكثر بنحو 10 مرات مما استوردته الصين من روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تزود روسيا الصين بنسبة 16% من احتياجاتها من النفط، بمتوسط 1،59 مليون برميل تم تسليمها يوميًا العام الماضي، وفقًا للمجموعة المصرفية الأسترالية النيوزيلندية ANZ.