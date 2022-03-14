تجديد الثقة في "الحساني" مديرًا عامًا للمواد الثقافية بـ "أزهر قنا"

أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قرارًا بتجديد الثقة في أحمد عبد السلام الحساني مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية، وتجديد تعيينه مديرا عام للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة قنا الأزهرية.

حيث أصدر وكيل الأزهر الشريف، قرارًا بتجديد الثقة في أحمد الحساني، مديرا عام للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة قنا الأزهرية، اعتبارًا من 21 أبريل 2022، ولمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب.

فيما تقدم كل من الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية والشيخ أحمد رسلان، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ صلاح مبارك مدير التعليم النموذجي، وجميع العاملين بالمنطقة بالتهنئة لتجديد الثقة فيه.