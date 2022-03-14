تراجع 45%.. سعر الروبل الروسى مقابل الدولار اليوم الاثنين 14-3-2022

يواصل سعر الروبل الروسى تراجعه مقابل الدولار الأمريكى وذلك على خلفية الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا والمستمرة منذ 17 يوما، وننشر فيما يلي أخر تحركات العملة الروسية أمام الدولار اليوم الاثنين 14-3-2022 وجاءت كما يلي:

1 دولار الأمريكي = 132.9997 روبل الروسي

1 روبل الروسي = 0.0075 دولار الأمريكي

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، اعلنت الحكومة الروسية إنه ا وضعت قائمة بأسماء الدول "غير الصديقة"، والتي ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها بعملة الروبل، على {اسها دول الاتحاد الوروبي وأمريكا وكندا.

وقالت روسيا إن المواطنون والشركات والحكومة الروسية، يإمكانهم سداد أي التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من هذه القائمة، بعملة الروبل، وذلك على المدفوعات التي تتجاوز 10 مليون روبل بالشهر.

جدير بالذكر أن الروبل الروسي فقد نحو 45% من قيمته بسبب العقوبات المعلنة ضد روسيا.



-وبسبب العقوبات أيضا، أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" دمتري روغوزين أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبا برفع هذه الإجراءات.

وقال روغوزين إن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية". وأضاف أنه "قد يتسبب ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر".







