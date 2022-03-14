قفزة غير مسبوقة.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-3-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 14-3-2022 بالسوق المحلي، بعدما أنهى تعاملات الأسبوع على تراجعات محدودة، وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي.



سعر الذهب في السوق المحلي اليوم:



وسجل سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم نحو ١٠١٤ جنيه لجرام عيار ٢٤، و٨٨٨ جنيه للجرام عيار ٢١، و٧٦١ جنيه للجرام عيار ١٨، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو٧١٠٤ جنيه.



أسعار الذهب العالمية:



وكانت أسعار الذهب العالمية أنهت تعاملات الاسبوع الماضي يوم الجمعة على تراجع بنحو 0.5% ليغلق أدنى مستويات 2000 دولار للأونصة. وتعرضت أسعار المعدن الأصفر لتقلبات سعرية متقلب، بعد توقعات بتحريك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مع ترقب ما تشهده الحرب الروسية الأوكرانية من تطورات.

ورغم تراجع الذهب في جلسة الجمعة، لكنه ظل على مكاسب أسبوعية بنحو 2%.

وارتفع سعر البلاديوم الفوري 0.9% إلى 2955.62 دولار للأوقية، وسجل المعدن رقمًا قياسيًا في وقت سابق هذا الأسبوع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا، أكبر منتج في العالم، مع قيام الغرب بتوقيع عدد كبير من العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا. وانخفضت الفضة بنسبة 0.2% إلى 25.82 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 0.2% إلى 1070.65 دولار، لكنه سجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.

