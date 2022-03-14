أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 14-3-2022 في سوق العبور
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استقرت أسعار الفاكهة فى السوق المصري، اليوم الإثنين، وفقا للبيانات المعلنة من سوق العبور والتي تختلف من منطقة إلى أخرى وبين المحافظات وجاءت الأسعار كما يلي:
سعر التفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها.
سعر البلح السيوى 20 إلى 25 جنيها
سعر البلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات
سعر البلح الشامى 6 إلى 18 جنيها
سعر البرتقال البلدى 2 إلى 3.5 جنيه
سعر البرتقال السكرى 2 إلى 4.5 جنيه
سعر البرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه
سعر اليوسفى 2.5 إلى 6 جنيهات
سعر العنب المستورد 30 جنيها
سعر التفاح الأمريكى 19 إلى 23 جنيها.
سعر الجوافة 4 إلى 8 جنيهات
سعرالفراولة 7 إلى 9 جنيهات
سعر الكانتالوب 4 إلى 8 جنيهات
سعر المانجو السودانى 25 إلى 35 جنيها
سعر البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات
سعر البرقوق المستورد 22 جنيها
سعر الكمثرى 25 جنيها
سعر الاناناس 35 جنيها