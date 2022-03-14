أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 14-3-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الفاكهة فى السوق المصري، اليوم الإثنين، وفقا للبيانات المعلنة من سوق العبور والتي تختلف من منطقة إلى أخرى وبين المحافظات وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر التفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها.

 سعر البلح السيوى 20 إلى 25 جنيها

  سعر البلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات 

سعر البلح الشامى 6 إلى 18 جنيها

سعر البرتقال البلدى 2 إلى 3.5 جنيه

 سعر البرتقال السكرى 2 إلى 4.5 جنيه

  سعر البرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه

 سعر اليوسفى 2.5 إلى 6 جنيهات

سعر العنب المستورد 30 جنيها

 سعر التفاح الأمريكى 19 إلى 23 جنيها.

سعر الجوافة 4 إلى 8 جنيهات 

 سعرالفراولة 7 إلى 9 جنيهات 

 سعر الكانتالوب 4 إلى 8 جنيهات

 سعر المانجو السودانى 25 إلى 35 جنيها 

سعر البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات 

سعر البرقوق المستورد 22 جنيها 

سعر الكمثرى 25 جنيها 

 سعر الاناناس 35 جنيها 

 

 

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