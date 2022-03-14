"التخطيط": تخصيص 4.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات في الشرقية



خصصت وزارة التخطيط حجم استثمارات بقيمة 4،4 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 54،2%، من حجم الاستثمارات الكلية الموجه لمحافظة الشرقية خلال 21/2022، ويليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 945 مليون جنيه بنسبة 11،8%، ويخص قطاع التنمية المحلية 928،8 مليون جنيه بنسبة 11،6% ثم النقل 841،8 مليون جنيه بنسبة 10،5%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي باستثمارات تبلغ 559،3 مليون جنيه بنسبة 6،9%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 405،4 مليون جنيه بنسبة 5%.



وأوضحت تقرير لوزارة التخطيط أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الشرقية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 2،3 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب توجيه نحو 1،4مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 109 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 200 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 291،5 مليون جنيه، علاوة على توجيه 52،1 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.



ويصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 406 مشروعًا، وتصل قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 21/2022 تبلغ 8 مليار جنيه، بنسبة نمو 27% عن خطة عام 20/2021.