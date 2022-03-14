الخياربـ 12 جنيها.. ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 14-3-2022

شهدت أسعار الخضروات ارتفاعها في الأسواق اليوم الإثنين 14-3-2022، وذلك بعد ما أعلن اتحاد الغرف التجارية أمس أن الاسعار في طريقها إلى الانخفاض بعد توفير غرف عمليات لمتابعه حركة سير السوق وشن حملات لظبط الأسواق وظبط المخالفين وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

الطماطم 6 جنيهات

البطاطس 6.5 جنيه

الخيار 12 جنيها

الباذنجان البلدي 14 جنيهات

الفلفل الحشو 14 جنيها

الملوخية 12 جنيها

الباذنجان العروس 14 جنيها

البصل 5 جنيهات

الكوسة 12 جنيهات

البسلة 8 جنيهات للكيلو

الفلفل الألوان 20 جنيها

الباذنجان الرومي 10 جنيهات

القرنبيط 10 جنيهات

الكرنب 15 جنيها للواحدة

الليمون 12 حنيها

وأعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأحد، عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع اليوم وأوضح العربي أن الأسواق قد استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة علي الارتفاعات في أسعار العديد من السلع، حيث شهدت أسواق الجملة اليوم انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة صباح اليوم .

وأشاد العربي بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار واحتواء تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تساهم بشكل سريع ومباشر في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية كما أشاد بالدور الهام الذي تلعبه الغرف التجارية بالمحافظات من مراقبة يومية لحركة الأسعار ومعدلات سحب السلع للتأكد من عدم وجود أي نقص في كافة السلع وما قررته تلك الغرف من إطلاق حملات متنقلة استعدادا لبداية شهر رمضان المكرم بتوفير كافة السلع لكافة النقاط النائية بمختلف المحافظات.

وأشار العربي إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والاحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.

