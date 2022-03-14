أسعار الأسمنت تستقر واجتماع مرتقب لبحث الارتفاعات الأخيرة

استقرت أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين، بعد ارتفاعات قوية على مدار الأسبوع الماضي وهو ما يتوقع أن يؤثر على زيادة أسعار العقارات نظر للاستخدام الواسع للأسمنت في عمليات البناء.

وتراوحت أسعار طن الأسمنت المسلح بين ١٢٠٠ جنيه إلى ١٣٠٠ جنيه للطن في السوق المحلي تسليم أرض المصنع، على أن يصل للمستهلك بسعر ١٥٠٠ جنيه للطن.



اجتماع مرتقب مع وزيرة الصناعة



قال أحمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أن الشعب سوف تجري اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لمناقشة الارتفاعات الاخيرة في اسعاره، ومطالبتها بإعادة النظر في القرار الذي اتخذه جهاز حماية المنافسة الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع بنسبة وصلت إلى ١٠%.

وأضاف ان القرار يجب إلغاؤه حاليا بعد الارتفاعات القياسية في سعر طن الاسمنت، مشيرًا إلى إنه تسبب في تراجع المعروض ما ادي إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.

وكانت أسعار الأسمنت قبل اتخاذ القرار تتراوح بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه في الطن الواحد.

وكان جهاز حماية المنافسة أعلن في يوليو الماضي التوصل إلى قرار بإلزام المصانع العاملة في قطاع الأسمنت بخفض طاقتها الانتاجية لدعم الصناعة، بعد شكاوى من ارتفاع المعروض وتراجع الأسعار إلى مستويات متدنية أدت إلى إفلاس بعض الشركات.

