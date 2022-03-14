وزير البترول يبحث مع “الدولية لتمويل التجارة” برامج تمويل العام الحالي



استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث تم بحث برنامج العمل السنوي للمؤسسة لتمويل التجارة للعام الحالي في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية عام 2018.

وأكد الملا أن قطاع البترول يأتي على قائمة التمويل الذي تقدمه المؤسسة للهيئة المصرية العامة البترول لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المستمر مع المؤسسة منذ عدة سنوات يمثل نموذجًا ناجحًا في مجال التمويل بشروط ميسرة؛ وفقًا لبيان اليوم.

وشدد على التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة وهو ما كان محل تقدير من المؤسسة الدولية الإسلامية.

ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالتعاون البناء مع قطاع البترول، مؤكدًا اعتزام المؤسسة تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق البترولية نتيجة للازمة الروسية الأوكرانية التي تفرض ضغوطًا تضخمية على أسعار البترول والمنتجات البترولية.

حضر جلسة المباحثات الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.