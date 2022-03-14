الإمارات تسعى لاستقطاب استثمارات أجنبية بـ 550 مليار درهم



استعرض عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، جهود الإمارات في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

كما استعرض الوزير استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة والمتجددة 2050، والهادفة لخلق مزيج من الطاقة النظيفة يضمن التوازن بين احتياجاتها الاقتصادية وأهدافها البيئية الاستراتيجية والتنموية، حسب بيان صحفي.

واطلع المشاركون في الجلسة على محددات سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل هدر المواد والسلع والطاقة وتشجيع إعادة التدوير.

ودعا الوزير إلى الاستثمار في القطاعات التكنولوجية الجديدة التي تدعم ممكنات التنمية المستدامة.

كانت أعمال النسخة الثالثة من المنتدى قد انطلقت يوم 11 من مارس الجاري، واستمرت ثلاثة أيام في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، برعاية وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء والشخصيات في عالم الأعمال وصناع الرأي.

يذكر أنه جاءت دولة الإمارات في المركز الأول، كأكبر دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في الاستثمارات السياحية الأجنبية المتجهة إلى الخارج خلال الفترة ما بين 2016 و2020.