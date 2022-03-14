"المركزي البحريني" يدفع 6.7 مليون دينار أرباحًا للمستثمرين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 دفع مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، نحو 6.7 مليون دينار أرباحًا نقدية مستحقة في شهر مارس الجاري للمستثمرين في سندات التنمية الحكومية المدرجة في بورصة البحرين.

وأوضحت بيانات بورصة البحرين، أن إصدار السندات الحكومية رقم 23 البالغ 200 مليون دينار، تستحق فوائده النصف سنوية لصالح المستثمرين في 14 مارس/آذار الجاري.

ويذكر أن إصدار السندات رقم 23، أصدرته حكومة البحرين في مارس 2021 ويستحق في مارس 2027، على أن تدفع الحكومة للمستثمرين فوائد سنوية تبلغ 4% (نحو 8 ملايين دينار سنويًا) تدفع كل 6 أشهر.

وذكرت أن الفوائد النصف سنوية لإصدار سندات التنمية الحكومية رقم 27 تستحق كذلك في 14 مارس الجاري، وتبلغ 2.75 مليون دينار.

ويشار  إلى أن إصدار السندات رقم 27 يبلغ نحو 200 مليون دينار، أصدرته الحكومة في أكتوبر 2021، ويستحق في أكتوبر 2023، على أن تدفع تدفع الحكومة للمستثمرين فوائد سنوية تبلغ 2.8% (نحو 5.5 مليون دينار سنويًا) تدفع كل 6 شهور.

 

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