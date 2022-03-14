قبل فرض الغرامة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2022

يبحث العديد من المواطنين عن طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد لسداد قيمتها، لتجنب تعليق الخدمة عن الخط وتوقيع الغرمة.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022 منتصف شهر يناير، وفي حال عدم سداد الفاتورة حتى يوم 15 مارس تلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن خط التليفون.

فاتورة التليفون الأرضي 2022

ونوفر لكم في السطور التالية، طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2022، وخطوات السداد عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777)، ثم إدخال رقم التليفون، وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

كما يمكن الاستعلام أيضا عن فواتير التليفون الأرضي لسدادها قبل وقوع الغرامة،عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

وحددت الشركة المصرية للاتصالات موعد سداد الفاتورة بداية من 15 يناير حتى 15 فبراير وذلك بعد أن يحول الخط بعدها للاستقبال فقط للعملاء المتخلفين عن سداد الفاتورة.

تعليق الخدمة عن الخط وتوقيع الغرامة

وفي حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي حتى 15 مارس 2022، ويرفع الخط عن المخالفين للسداد، ويفرض غرامة مالية لعدم السداد، تبدأ من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك الربع سنوي، وذلك بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وذلك عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وعن طرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي تشمل «الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة -مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)- خدمة سداد- خدمة Bee- خدمة خدماتي- مصاري- مكاتب البريد- خدمة فودافون كاش- خدمة فوري- خدمة أمان- خدمة ممكن- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي «.