جدول امتحانات الترم الثاني لطلاب الفصل الربع الإبتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (الترم الثاني) لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية جدول امتحانات الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي:

من المققر أن تبدأ الامتحانات الأحد الموافق 8 مايو 2022، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 12 مايو حيث يمتحن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي مادة الرياضيات.



ومن المنتظر أن يؤدي طلاب الصف الرابع الاثنين الموافق 9 مايو مادة العلوم والمهارات المهنية، أما يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، يؤدي الطلاب امتحانات الدراسات الاجتماعية وict.



ويوم الأربعاء 11 مايو يؤدي الطلاب مادة اللغة الإنجليزية، على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس من نفس الاسبوع.



وعن عدد الأسئلة المقررة، من المؤكد أن تكون لكل مادة 15 سؤال، كما تقتصر الأسئلة على خطة توزيع منهج الترم الثاني.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ـ الأحد 8 مايو امتحان العربى والدين.



ـ الاثنين 9 مايو العلوم والمهارات المهنية.



ـ الثلاثاء 10 مايو الدراسات الاجتماعية وict.



ـ الأربعاء 11 مايو اللغة الإنجليزية.



ـ الخميس 12 مايو الرياضيات.